20 Minutos

MARÍA EIZAGUIRRE COMENDADOR

Tiene 13 años y es una luchadora: unos brazos biónicos sustituyen a los que perdió de bebé.

«No tener manos no me impide alcanzar mis metas», asegura en esta entrevista a ’20minutos’.

Fogonazos, por Jesús Morales: Ejemplos de superación.

Tilly Lockey, de 13 años, perdió las manos y parte de los brazos a causa de una meningitis cuando todavía era un bebé. Con su coraje y unos brazos biónicos se ha convertido en un ejemplo de superación.

¿Quién es Tilly Lockey? Cuéntanos tu historia…

Yo era un bebé normal, sano y feliz. Con 15 meses me puse muy enferma. El médico dijo que solo tenía una infección en los oídos. Pero finalmente me diagnosticaron meningitis, el peor caso que se había visto en este hospital. Me dijeron que no iba a sobrevivir. Estuve en la UVI, recibí hasta diez transfusiones de sangre, y al final logré superar la enfermedad.

Te hemos visto tocando el piano, bailando, maquillándote… ¿Cómo es tu día a día?

Aunque superé la meningitis, sigo sufriendo sus consecuencias. Recientemente mi pierna izquierda ha dejado de crecer. Y, aunque me operaron en septiembre, ahora no se dobla. Por eso tengo que ir mucho al fisioterapeuta. Pero, en general, soy una chica adolescente normal. Voy al instituto y en casa me conecto a mis redes sociales. Tengo muchos seguidores y soy muy activa. Intento responder a todas las personas que me escriben. Grabo vídeos, los edito y los subo a mi canal de YouTube. ¡Estoy bastante ocupada!

El lema de nuestra fundación es «Niñas sin Límites»… Tú eres el mejor ejemplo de una Inspiring Girl, ¿piensas que las niñas tienen límites?

Definitivamente, no. Cuando estaba en el hospital me dijeron que nunca podría andar, correr, bailar o tocar el piano. Y ahora lo hago todo. No tener manos no me impide alcanzar mis metas. Puedes hacer lo que quieras mientras tengas la actitud adecuada. Odio cuando me dicen que no puedo hacer cosas. Porque sí puedo. ¡Y los demás también!

Tienes brazos biónicos. ¿Cómo es tu vida con ellos?

Imagínate que tú mañana pierdes tus manos… No sabrías cómo afrontarlo. Estos brazos han ayudado a aumentar mi confianza. Puedo sujetar una taza, arrastrar una maleta o coger un boli y escribir a la vez. Estas prótesis me hacen la vida más fácil.

Eres una luchadora. Y tu familia te ha ayudado mucho…

Un día, acababa de perder las manos y estaba en la habitación con mi madre. Quería salir y le pedí a mi madre que me abriera la puerta. Pero me dijo que no. Que lo podría hacer sola. Tuvo que ser para ella difícil ser un poco cruel, pero me hizo ser la persona que soy ahora. Le debo todo, es mi gran inspiración.

¿De dónde sacas tú la fuerza? ¿Cuál es tu superpoder?

Creo que soy así por cómo me han criado mis padres. Creo que mi superpoder es la confianza en mí misma. Puedes tener un mal día, pero nadie lo sabe menos tú. La confianza en ti misma determina como otros te ven. Y eso puede realmente cambiar tu vida y tu forma de vivirla.

¿Qué quieres ser de mayor?

Me gustaría ser conferenciante, porque tengo una historia que contar. Inspirar a la gente para hacer algo con su vida y cambiar el mundo. Y, claro, seguir trabajando con Open Bionics, los que hacen las manos para mí, para crear las mejores manos del mundo.

¿Qué mensaje das a las niñas?

Que no se rindan. Que mantengan la cabeza alta porque pueden hacer lo que quieran. Porque, aunque la gente intente desmotivarte, no debes pensar que no puedes hacer cosas. Mantén tu cabeza alta y demuéstrales que están equivocados.

¿Con qué sueñas?

Con el día en que ser diferente esté bien. Creo que la gente diferente es única, y eso se debería admirar. Sueño con el día en que la gente lleve brazos biónicos simplemente porque quiera.

Imbatible y humana

Tilly habla este miércoles en Madrid en el evento ‘Humanas e imbatibles’, organizado por Inspiring Girls (IG) y BBVA. En la foto, con Marta Pérez Dorao, presidenta de IG, Mildred Laya (Sales Force), Paula Gómez de la Bárcena, directora de IG, María Eizaguirre Comendador y Encarna Samitier, en 20minutos.

Ver en 20 Minutos

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.