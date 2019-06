Necesitar financiación es algo completamente normal que puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Son muchas las razones que pueden llevar a necesitar un préstamo, desde tener que comprar un coche nuevo hasta iniciar un nuevo proyecto de negocio.

Por suerte hoy en día contamos con muy buenas alternativas para conseguir un préstamo, ya que por ejemplo se puede conseguir dinero fácil y rápido con Moneyman, en unas condiciones realmente interesantes para el solicitante.

No obstante, solicitar un préstamo es una decisión importante. Es por ello que se recomienda tener en cuenta algunas pautas antes de dar el paso. Se trata fundamentalmente de las que citamos a continuación.

Estudia tu situación financiera con detenimiento

Solicitar un préstamo es totalmente natural, pero hay que tener presente que habrá que devolver el dinero prestado. Así las cosas, antes de pedir uno hay que pensar bien qué cantidad se necesita exactamente y cuándo podrá devolverse.

Se recomienda no elegir un período de devolución en un plazo de tiempo mayor del necesario, ya que cuanto más se tarde en devolver el dinero, más intereses se pagarán. Del mismo modo, tampoco hay que establecer un período de amortización demasiado justo, ya que hay que contar con que pueden surgir imprevistos, para que no lo sean tanto.

Léete bien todas las condiciones del contrato

Es de vital importancia leerse bien todas las condiciones del contrato. Puede parecer una obviedad, pero deja de serlo en el momento en que muchos usuarios no se las leen, y más tarde se dan cuenta de que contiene algunas condiciones que no conocían y que no pueden cumplir.

De ahí la importancia de revisar detalladamente las condiciones de pago y las condiciones en caso de impago o demora. Lo mejor es entrar en contacto con la entidad y solicitar toda esta información por escrito.

Evítate problemas: cumple todo lo acordado con la entidad

Se debe planificar y administrar bien el dinero para liquidar el préstamo con la entidad financiera. Es de vital importancia cumplir con las obligaciones para devolver el préstamo en fecha, ya que en caso contrario el historial financiero quedará tocado y puede hablar problemas en el futuro para solicitar otro préstamo. Es imprescindible no retrasarse con los pagos, o habrá que pagar comisiones por mora que pueden ser altas.

No pidas más de un préstamo al mismo tiempo

Solicitar varios préstamos a distintas entidades hace entrar en un círculo vicioso del que es difícil salir. Lo mejor es esperar a pagar el que se tiene pendiente antes de pedir el siguiente.

Si crees que tu trabajo peligra, no solicites financiación

En caso de que tu situación laboral no sea muy segura en estos momentos, y no tengas otros ingresos adicionales que puedan resultar suficientes, no debes solicitar un préstamo. Es aconsejable, por otro lado, solicitar un préstamo con una cuota lo más baja posible, para poder hacer frente a su pago en todo caso.

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.