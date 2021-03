1) Tokata.info, 28 de febrero de 2021. – Sobre el abandono de la propuesta de lucha colectiva por uno de sus promotores

Publicamos a continuación dos cartas recientes de Toni Chavero. La segunda, apareció en diciembre, cuando aún no había terminado la última huelga de hambre rotativa, en una red social y en el blog de uno de los grupos que han apoyado la propuesta de lucha, siendo retirada muy pronto; también se leyó en la radio (Tokata Y Fuga 26-XII-2021) y fue enviada dentro de los muros a algunos de los participantes en la lucha colectiva. En ella, el compañero comunica su deseo de desmarcarse de la propuesta común y de que se le borre de la lista de presxs participantes. La primera, fechada algunos días antes, tiene un contenido parecido, un poco mejor argumentado quizá, y no ha sido publicada hasta ahora, porque, en su momento, nos pareció imprudente hacerlo, al pensar que podía golpear fuertemente la moral de los compañeros presos que aún estaban en plena lucha, y que se prestaba, además, a interpretaciones poco constructivas para un intento todavía en marcha. Ahora, no sólo han quedado atrás esos peligros, sino que lo que se dice en estas cartas nos parece una aportación interesante a la necesaria reflexión sobre la lucha común, cuyo último episodio llegó a su fin hace ya algo más de un mes, en medio de una cierta confusión. Tampoco se han conocido todavía otras reflexiones, aparte de la respuesta de otro compañero preso a lo manifestado por Toni, que publicaremos también muy pronto. Por otra parte, lxs compis de Desde dentro han publicado otra carta donde se hace referencia al contenido de las que van aquí. Quizá sea difícil de entender la postura de Toni, a pesar de sus explicaciones, razón de más para que estén al alcance de las personas interesadas, que podrán digirse a él, como pide, para que se la explique mejor.

Cárcel de Estremera, 2 de diciembre de 2021

Este tiempo atrás me siento fuera del espacio de lucha y te explico por qué. A mi breve entender, en estos años y desde que en 2015 empezamos a tejer la trama (con tantísimos fallos por mi parte, por mi ignorancia) del espacio de lucha, yo creo que lo único que se ha logrado realmente es relativo a lo humano. Esto lo habéis logrado vosotrxs ahí fuera y en gran parte gracias a tu constancia, tenacidad y conocimiento estrtatégico. Esa es mi opinión, el tejido humano que habéis logrado fuera las personas individuales, los grupos, asociaciones, familias, red jurídica… es para mí el verdadero logro de este espacio de lucha. Eso es lo que yo creo que realmente se ha conseguido, un logro inmenso que para mí no tiene precio, una de mis mayores vivencias, si no la mayor, y es con lo que me quedo, con todo lo humano, lo solidario que de todxs vosotrxs se desprende sin esperar nada a cambio. Agradecido.

Ahora bien, a nivel reivindicativo (y reitero que es mi opinión) no hemos logrado más que “estar presentes”, mostrar una actitud combativa contra las cárceles por la inutilidad que suponen, con esa consciencia como nexo de unión, con esos objetivos a corto y medio plazo, conseguir que cumplan sus leyes, mejorar las cárceles… que no deja de ser incongruente con el pensamiento libertario o con la ideología anarquista y, a largo plazo, la abolición de las cárceles, que eso sí lo veo coherente con nuestro sentir.

Sin embargo, el hecho de estar presentes, tener un posicionamiento frente a la inquisición carcelaria, me parece muy digno, pero nada más. Ahora mismo, no siento esa fuerza de estos años atrás y he acumulado una rabia que me está perjudicando, a nivel psíquico y físico, estoy reventado ahora mismo. Me siento frustrado, porque no hemos sido (o no lo he sido yo) capaces de hacer que el grupo crezca más, y lo he eintentado con todas mis fuerzas, bien lo sabe quien bien me conoce.

Creo que reivindicar a cualquier institución, como método constante, ha sido un intento fallido. Tampoco teníamos muchas otras opciones reivindicativas, desde los primeros grados al menos, y en los segundos grados tampoco ha cuajado ese sentir libertario de romper las cárceles a diario, no ha existido esa unión de las luchas que idealizaba yo, como COPEL, APRE, etc.

La consecuencia es que no hemos pasado de treinta presxs luchando, de una cantidad de personas presas estimada en más de 60.000, en seis años, en lo que a mí respecta.

Todo este cúmulo de cuestiones y otras que son personales y que no voy a expresar aquí, me hacen decidir que debo apartarme de este espacio de lucha colectiva, para tomar, al menos, un tiempo que necesito para organizar el desastre que tengo ahora mismo en la cabeza, y lo hago con mucho dolor (quien quiera opinar lo contrario, libre es), porque yo estoy aquí desde el primer minuto y me resulta bastaante doloroso, incluso a alguna persona le he comentado que me diento como una especie de “traidor”. No es así, yo no traicionao a nadie, ni a mí mismo ni a mis ideales.

Simplemente, no estoy al cien por cien, física y mentalmente, y no creo que pueda aportar nada positivo a la comunidad de lucha, dentro y fuera, así que me doy de baja en la lista de presxs en lu,cha. Esto, como casi todo, no es algo definitivo, es una cuestión temporal y, en cualquier caso, no descarto unirme a mis compañerxs en alguna cuestión que sea coherente y tenga un sentido práctico. Pero lo que realice será fuera de cualquier listado, como preso irrecuperable y concienciado, solidariamente, en apoyo a quienes sí lucháis.

Ante todo, quería daros las gracias a todxs, dentro y fuera, desde el primerx al últimx, desde quien se deja los pellejos por nosotrxs, lxs presxs hasta quien nos dedique unos renglones en una carta o cualquier otro gesto de la terrible humanidad que desprendéis. Y quería pediros que quien quiera decirme algo, criticarme, comprenderme, lo que sea, se dirija a mí. Que somos compañerxs todxs y familia de sangrar y me gustaría que no se trastoquen las deicisiones, que estoy aquí para hablar con quien así lo quiera. De frente.

Un saludo y un abrazo libertario a todxs vosotrxs, compañerxs, mi agradecimiento. Salud y libertad.

Nadie

Centro de Exterminio de Estremera, 16 de diciembre de 2020

Salud y libertad a todxs lxs que lucháis dentro y fuera de las jaulas del estado terrorista español.

He comentado ya a algunas personas, mi decisión de quitarme de las listas de «presxs en lucha». Los motivos son varios… personales, confrontaciones de asuntos que no comparto y el más definitivo, que es el siguiente:

Este espacio de lucha es mi casa, desde que cogí los estatutos de la APRE (r) en 2015, junto a algunas posiciones de la COPEL y otras luchas, que invitaban a generar de nuevo algo frente a la crueldad carcelaria. Sentí el apoyo, desde el minuto uno, de Madrid y de Valencia. Cometí el error de querer traer las luchas del pasado a día de hoy, hace seis años. Gracias a LXS COMPAÑERXS CON MAYÚSCULAS de Propresxs Madrid y Tokata de Valencia, se pudo organizar este espacio de lucha, ya que mi poca comprensión y conocimientos, me hicieron cometer grandes errores. Como digo, éstos fueron subsanados gracias a las personas de los grupos mencionados. A partir de ahí, empezó esta carrera de fondo que me ha hecho sentir orgulloso respecto a la humanidad desplegada a partir del primer minuto. Y mi agradecimiento es inmenso.

En lo humano, lo colectivo, lo solidario, los grupos, asociaciones, la red jurídica, las familias, las personas individuales que caminan con nosotrxs, lxs presxs, y nos apoyan sin esperar nada a cambio. Eso lo considero el mayor logro de este espacio de lucha que ví nacer y crecer, como quien ve crecer a un hijo, a un árbol, queriéndolo, regándolo. En mi humilde opinión, ese ha sido el verdadero logro. Ahora bien, de lo que se trata realmente en el espacio de lucha colectiva, es de hacer que se cumplan unas reivindicaciones totalmente dignas, que de alguna manera es hacer que en las cárceles se cumplan las leyes, sus leyes, mejorar el estilo de vida en los talegos. Esto es (queramos o no) contrario al sentir libertario, anarquista… De todas formas, tampoco quedaban muchas opciones reivindicativas. Al menos, para lxs que llevamos bastantes años en régimen especial de castigo, aislados, dispersados, intervenidos, etc. De ahí que adoptáramos este estilo «legalista» –en principio–. A corto y medio plazo, que se cumplan sus putas leyes. Y a largo plazo, la abolición de las cárceles por su inutilidad reinsertante, rehabilitante y demás falacias de la SGIP. Ésto último (la abolición de los talegos) es más coherente con este sentir libertario y más acorde con el anarquismo. El problema que yo veo, es que nada de lo que llevamos seis años reivindicando se ha conseguido, ninguna reivindicación se ha cumplido. Como he dicho antes, lo que si se ha logrado es una gran red humana que no mira para otro lado, sino que se ha preocupado sistemáticamente de luchar con nosotrxs, lxs presxs, desde fuera, Eso si lo considero un logro inmenso.

Lxs que reivindicamos desde las jaulas, no hemos logrado hacer crecer al grupo. Nunca pasamos de lxs veinte presxs (como muchísimo) de las cerca de 60.000 personas presas en el estado terrorista español ¿Esto es un fracaso? Eso queda en la opinión de cada cual. Yo creo que el hecho de estar luchando, aunque seamos pocxs, es ya en sí un logro. Aunque, la realidad cruda, nos indica que a nivel reivindicativo, no conseguimos NADA. El hecho de «estar presentes», de mantener cierta resistencia contra la inquina carcelaria, es muy digno pero no ha dado los frutos deseados a nivel reivindicativo.

Este motivo me hace apartarme temporalmente del grupo de presxs en lucha, junto a lo expresado anteriormente. Ahora mismo no estoy, a nivel físico y psíquico, preparado para aportar nada al grupo. Y estar por estar, no es mi estilo. Tras seis años procurando lograr «algo», me siento frustrado. Me siento inutil ahora mismo. Lxs que me conocéis, sabéis que he hecho todo lo posible por aportar, por concretar, por mantener una posición reivindicativa, aportando ideas, etc., pero ahora no me encuentro en condiciones de aportar nada más que mi presencia. ¿Y de qué sirve mi presencia? Entiendo que estar en este amado grupo de Presxs en Lucha tiene que servir para algo. Y ahora mismo, no creo que sirva de nada. Por estos motivos, decido quitarme de la lista de Presxs en Lucha y quiero que sepáis que esto para mí conlleva un gran dolor aunque lo podáis poner en duda. Eso sí, decídmelo a mí directamente.

En todo caso, sabiendo que mi lucha no cesa, porque entiendo que la lucha no está en ninguna lista sino en el cerebro de cada unx. Y no cesa, simplemente no quiero estar por estar en ninguna lista. Podéis contar con mi apoyo en movilizaciones coherentes, pero sin que yo forme parte de nada más que de mí mismo. A nivel individual, os doy mi apoyo porque sois mi familia. Y nada de eso puede cambiar. Habrá personas que lo comprendan y otras que no. Aquí estoy para quien tenga dudas y mis asuntos reivindicativos con papeles incluídos estarán en Madrid.

Un Abrazo y Todo Mi Agradecimiento A Todxs, Dentro y Fuera

Toni