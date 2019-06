Toni Roldán, el hasta ahora portavoz económico de Ciudadanos, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para comunicar que abandona su escaño y que renuncia a todas sus responsabilidades en su formación, una decisión que ha justificado por su desacuerdo con el viraje del partido hacia la extrema derecha.

«De un tiempo a esta parte la dirección del partido al que pertenezco ha tomado una decisión estratégica que es legítima pero que no puedo compartir«, ha indicado Roldán.

El ya exportavoz ha sostenido que ha expresado su desacuerdo durante los últimos meses, sin éxito. «Uno no puede tratar de ser lo que no es durante demasiado tiempo«. «Todas las estrategias políticas tienen costes, pero los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos«, ha añadido, preguntándose además: «¿Cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules?«.

«¿Cómo vamos a construir un proyecto liberal en España si no podemos confrontar a la extrema derecha?«, ha proseguido Roldán. «No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado, este no es el contrato que yo firmé«, subrayó.

«La política no es un supermercado, aquí no se venden productos que se puedan alterar de la noche a la mañana«, sentenció el exdiputado.

Roldán comunicó su desacuerdo hace tiempo a nivel interno

La marcha de Roldán habré una brecha en la fachada moderada de Ciudadanos. Para el periodista de El PaísCarlos E. Cué, la marcha de Toni Roldán demuestra «el coste del giro político de Ciudadanos» y que «nada sale gratis en política». «Se trata de una persona que lo ha dejado todo, renunciando incluso a su escaño. Ha aprovechado su momento para hacerlo«, ha añadido el periodista.

Las discrepancias de Roldán con el viraje de la formación no son algo nuevo. «Lleva mucho tiempo diciéndolo internamente y ha hecho las cosas como hay que hacerlas«, añade el periodista de El País.

Roldán habría intentado hasta el final advertir sobre el giro a la derecha y su desacuerdo al respecto, siguiendo los cauces ordinarios. Finalmente, «ha decidido dejarlo tras no hacerle nadie ni caso«, apunta Cué.

