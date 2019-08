UGT denuncia a la empresa dueña de AirBnb o Booking por las precarias condiciones laborales de sus trabajadores

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la empresa BNB Holder, encargada de ofrecer una serie de servicios, en plataformas como Airbnb o Booking, a aquellas personas que alquilan pisos turísticos y gestionar todo lo referente al propio alquiler vacacional, con servicios extras como limpieza, mantenimiento o servicio de lavandería.

«Desde esta empresa se está realizando una infracotización a la Seguridad Social, al no utilizar el convenio adecuado ni el grupo salarial correspondiente a la actividad que realizan los trabajadores y trabajadoras«, según el UGT.

El sindicato indica que los empleados de esta empresa «están adscritos al grupo más bajo del convenio estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria, cuando la empresa está dedicada al turismo y alquila pisos y apartamentos al igual que un hotel«. «Su actividad se desarrolla dentro del ámbito de la hostelería tradicional y, por tanto, el convenio de aplicación debe ser el de Hospedaje de la Comunidad de Madrid y el de Hostelería para la provincia de Sevilla, lugares donde opera esta empresa«, subraya UGT.

El sindicato considera también que se está cometiendo una infracción laboral al no registrar la jornada laboral ni, tan siquiera, establecer una jornada de trabajo, no respetar las jornadas de descanso, no disfrutar de las vacaciones, no abonar las horas extras y realizar más horas que las establecidas en la jornada anual. El personal dedicado a la limpieza tiene contrato a tiempo parcial y no tiene un horario de trabajo establecido, ya que puede ser modificado por las reservas. Tampoco se les abona el traslado de un apartamento a otro, sea cual sea la distancia.

En épocas de gran afluencia turística como la actual, las trabajadoras y trabajadores realizan jornadas de doce horas, se trabaja durante 14 días seguidos y el tiempo que realizan para doblar los turnos no se devuelve en tiempo libre ni se compensa económicamente. Esta es la forma que han encontrado los trabajadores para disfrutar de su derecho a las vacaciones. Tampoco se respeta el descanso entre turno y turno, cuando la noche anterior se ha debido alargar para recibir a los clientes.

Por todo ello, UGT exige a la Inspección de Trabajo a «actuar nuevamente contra un modelo de negocio que socava los derechos de los trabajadores, impulsa el fraude contra la Seguridad Social e intenta burlar de manera continua la normativa laboral de nuestro país«.

Un modelo impulsado por la revolución tecnológica y las plataformas digitales, que se venden como el paradigma del nuevo empleo y lo único que hacen es actualizar los modelos de explotación y esclavitud del siglo XIX.