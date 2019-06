UGT FICA llama a fortalecer la capacidad de los sindicatos para hacer frente a los desafíos de la Industria 4.0

El secretario de Política Industrial de UGT FICA, Carmelo Ruiz de la Hermosa, ha presentado la Guía para los representantes de los trabajadores 4.0, un manual elaborado en el marco del proyecto Smarts Unions for New Industry (SUNI) en el que participa UGT FICA junto a la Federación Italiana del Metal FIM-CISL, y el sindicato sueco del metal IF Metall