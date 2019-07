El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que “no ha habido ninguna organización que haya tenido un papel, ni de lejos, tan importante por la igualdad de los hombres y las mujeres, como ha tenido la Unión General de Trabajadores. UGT y el movimiento feministacumplimos 130 años de historia”.

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la inauguración del curso de verano: “Feminismo y movimiento obrero. Una historia de conquistas”, organizado por UGT Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, donde ha señalado que “sin igualdad no hay libertad. La igualdad es previa a la libertad. No habrá un país de ciudadanos y ciudadanas libres si no son iguales”.

En este sentido, ha considerado que “los avances nos hacen situarnos en una sociedad de iguales y de libres. Hay que recorrer un camino muy profundo. Los hombres de responsabilidad del sindicato tenemos que asumir que hay que potenciar el papel de la mujer y vigilar las actitudes represoras contra las mismas”.

“No es posible que el sindicato sea lo que fue si no incorpora a la mujer en sus órganos ejecutivos. El humanismo, la racionalidad horaria y la falta de pérdida de tiempo que aportan las mujeres no las aportamos los hombres”, ha manifestado.

Por ello, ha recordado que “hay que continuar avanzando y luchando por la igualdad de las mujeres. En el manifiesto del 130 Aniversario de UGT, lo que antes se hablaba de igualdad ahora se convierte en feminismo. Vivimos tiempos complejos, pero de mucha ilusión porque nunca hemos tenido tantos medios para avanzar en igualdad”.

Sería una vergüenza que se volvieran a convocar elecciones

En relación a la composición del nuevo Gobierno, el Secretario General de UGT ha afirmado que “sería una vergüenza que no se constituyera gobierno y se volvieran a convocar elecciones. Sería la constatación de la poca talla política de los dirigentes de izquierda de nuestro país”.

En este sentido, ha señalado que “el PSOE, Unidas Podemos y el resto de grupos parlamentarios de izquierdas tienen una responsabilidad con los ciudadanos y ciudadanas de este país que tienen que cumplir. Nadie va a entender que después de la campaña de elecciones que hemos vivido, del esfuerzo que han hecho muchos electores de ir a votar para frenar la ocupación de las tres derechas, no sean capaces de llegar a un acuerdo para formar gobierno”.

En cualquier caso, Pepe Álvarez ha considerado que “nos importa más qué va a hacer el Gobierno que quién lo componga. Es fundamental conocer el programa que plantean ambos. Tiene que responder a lo que han votado los ciudadanos de este país, que es derogar las reformas laborales, unos presupuestos expansivos con un aumento de la presión fiscal que nos acerque a la Unión Europea, derogar la Ley Mordaza y la reforma de las pensiones de 2013…y en ese camino estaremos”.

La nueva presidenta de la Comisión Europea, mala para Europa

En relación a los últimos nombramientos en la Unión Europea, el Secretario General de UGT ha considerado “una gran noticia” el nombramiento de Josep Borrell como alto representante de Política Exterior. “Es un hombre que tiene conocimiento, cualidades para poder hacer un gran trabajo y, además, aportará su ideología, su manera de pensar, que va a ayudar a que la UE mire a las personas que menos tienen y a constituir el espacio social europeo”.

Además, en relación a la alemana Von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, ha señalado que “que sea una mujer me parece bien, pero no solo es importante eso, sino cómo piense. Y esta señora es una señora de derechas. Es una mala noticia para los trabajadores y trabajadoras europeos y para la construcción de esa Europa más social. Nos hubiera gustado que hubiera presidido la Comisión una mujer socialdemócrata, que pudiera hacer esas aportaciones”.

En este sentido, ha manifestado que “hay un sesgo conservador en el conjunto de la designación de las responsabilidades más altas de la UE que no va a favorecer ni el desarrollo del pilar social europeo, ni dar competencias al comisario de trabajo ni ningún tema social”.

