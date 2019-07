Una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz ha revocado la custodia compartida a un padre cuya profesión de camarero le hacía difícil cumplimentar sus deberes parentales diarios debido a su extensa jornada laboral. La sentencia, de fecha 9 de julio, estima el recurso interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Badajoz y resuelve conceder la custodia monoparental a favor de la madre. La sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso, según el TSJEx.

La madre de los menores de siete y diez años pidió que le concedieran la custodia monoparental después de que el padre de los niños se quedara dormido en “diferentes ocasiones” y no llevara a los pequeños al colegio.

Desde el momento de la separación, el informe pericial elaborado por los psicólogos aconsejaba la custodia exclusiva para la madre al considerar que los horarios “prolongados del padre” dificultarían la conciliación. “Él reconoció que su trabajo no le permite estar con los niños a la hora de comer y cenar y la madre no habría recurrido si él hubiese mejorado sus horarios, pero no ha sido así”, explica José Antonio Romero, abogado de la madre.

El juez aclara que la custodia compartida «no está prevista sólo para progenitores desocupados o empleados con horarios flexibles» y que en la sociedad actual la ayuda familiar y externa está a la orden del día, siempre y cuando «estemos hablando de complementar, no de sustituir al progenitor«.

El padre, en su escrito de oposición a la apelación, habla de que en un futuro «acomodará su trabajo para hacerse cargo de sus hijos«, pero aunque su intención sea buena, apuntan, a día de hoy, «al trabajar como camarero, su jornada laboral puede hacer difícil el cumplimiento de sus deberes parentales diarios«.

Según esta sentencia, tener una custodia compartida depende de las “circunstancias personales” de cada uno, aunque ser camarero, repartidor o dependiente tenga mucho que ver. Aunque, probablemente un banquero o un agente de bolsa que esté tantas horas fuera de su casa como este camarero no tenga este problema.

