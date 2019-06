Un colegio de Ciudad Real decide disfrazar a sus alumnos de “africanos”

“Los alumnos de cuarto de primaria bailaremos una danza africana (…) El vestuario será el mismo para niños y niñas, consiste en un traje de tela de leopardo con un hombro descubierto (los accesorios como lanzas o palos no serán necesarios porque las manos deben quedar libres)”, explica una nota informativa enviada a los padres y madres del alumnado de cuarto de primaria del Colegio Público Carmen Arias en Socuéllamos, Ciudad Real.

Lo que se indica es la vestimenta que deberán portar para el próximo lunes 17 de junio de cara a la celebración del final de curso actual. Los menores deberán representar a “los africanos” con un disfraz de troglodita, tal y como se adjunta en la circular, que también incluye una foto a modo de ejemplo.

“Lo encuentro una falta de respeto”, explica Violeta a Es Racismo, ella es madre de uno de los alumnos afectados, envió un escrito al centro solicitando que cambien el disfraz, recibiendo una negativa como respuesta. En el escrito adjuntó hasta un total de tres hojas para la dirección y el profesorado explicando por qué la decisión del colegio es un error.

“El director no ve nada grave ni raro y justifica la decisión en que ha sido tomada por el profesorado en un claustro”, explica. Violeta solicitó a la dirección del centro que le entregara un escrito con la negativa. Una semana después sigue sin recibir la respuesta en papel debido a que “hay que hacer un claustro para tomar la decisión”, según la última respuesta que recibió de la dirección.

“Mis hijos si van al baile será con una camiseta en la que ponga: No al Racismo”

El tercer continente más extenso del mundo, con una población que alcanza los 1,3 miles de millones de habitantes y con al menos 54 países reducido, en un colegio público de primaria, a un disfraz unívoco que representa el atraso y el primitivismo de sus gentes. Una decisión que se agrava por afectar directamente a la formación y conformación del imaginario del alumnado que borra toda la riqueza y diversidad del continente africano. África no es un país, sino un continente compuestos por muchos países y realizar una representación ajustada a la realidad es tan sencillo como escoger elementos culturales que definen a un lugar y pueblo concreto. ¿Acaso los africanos son una misma cosa? ¿Acaso es igual un africano de Somalia que uno de Sudáfrica? Con estas prácticas los centros educativos inculcan desde la educación primaria una descripción colonial de ese “otro africano” como unidad, descrito mediante el atraso, la incivilización y la barbarie.

Violeta, que se muestra decepcionada con el colegió, espera que cambien de decisión. Si este cambio no se produce, ella no vestirá a sus hijos según la circular, “mis hijos si van al baile será con una camiseta en la que ponga No al racismo”, señala, “me da vergüenza ajena que se crean con derecho a ridiculizar y agrupar a todo un continente”. Además del disfraz de africano, explica que para la jornada también se ha pedido a los alumnos de otros cursos que representen a otros países, en concreto Brasil. Representación que se hará mediante un disfraz rumbero con maracas.

Por su parte, desde el colegio explican que se desestimo la petición de Violeta ya que se trata de “vestimentas” elegidas en reuniones de los profesores. Desde la dirección señalan que no se entiende si lo que ha podido suscitar la crítica ha sido el festival en sí o esa vestimenta en concreto. Destacan que se trata de una iniciativa que no tiene intencionalidad ninguna más allá de una finalidad lúdica, restan así importancia a la polémica generada y aseguran que son un colegio comprometido con la multiculturalidad y que lleva años colaborando con ONG en la recaudación de alimentos para África. Además, señalan que en el centro hay alumnos de todos los países. Destacan que nadie salvo Violeta ha mostrado su desacuerdo con la vestimenta.

