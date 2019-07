Un empresario rechaza dar trabajo a una fisioterapeuta por ser madre: «Nos puede ocasionar problemas a corto plazo»

Hace dos semanas Antonia, una madre de 32 años, comenzó a buscar trabajo como fisioterapeuta en Granada, su tierra, después de cuatro años trabajando en Reino Unido.

Realizó varias entrevistas en las que fue seleccionada, eligió aceptar la propuesta de una de las empresas que la seleccionó, pero a solo seis días de comenzar a trabajar, le han mandado un mensaje comunicándole que no cuentan con ella.

¿La razón? Simple, machista e injusta: es madre. «Me lo dijeron cuando me quedaban solo seis días para empezar y ni siquiera se dignaron a llamarme. Ya había superado el proceso de selección«, afirma Antonia, en declaraciones a La Sexta. En el mensaje que le mandaron le decían que se decantaban por otro candidato porque «tener una hija de tan solo dos años puede ocasionar problemas a corto plazo«.

Pero no se quedó ahí la conversación, la poca vergüenza de este empresario le llevó a rematar el mensaje indicando a esta joven madre que ya encontrará otro puesto adecuado a sus circunstancias. Antonia no se explica que «en pleno siglo XXI haya mentes tan retrógradas, y más cuando se trata de un joven empresario de 35 años«, que además «no sabe nada de su vida«. Y responde a esta injusticia: «Mi hija no tiene nada que ver en esto, las madres tenemos derecho a trabajar«.

Para rematar, una pregunta: ¿Sería este empresario capaz de rechazar a un hombre por ser padre?

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.