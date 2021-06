El estadounidense Curtis Crossland fue condenado a cadena perpetua por asesinato en 1984. Sin embargo, tras analizar nuevamente los materiales del caso y ante las declaraciones de testigos que revelaron que fueron obligados a hacer acusaciones falsas en su contra, el hombre fue liberado esta semana después de cumplir más de 30 años de su sentencia, reseña The Philadelphia Inquirer.

En la década de los 80, Il Man Heo, un comerciante del sur de Filadelfia, fue asesinado a tiros durante un robo a mano armada en su tienda. Crosland fue declarado culpable del homicidio y las autoridades ordenaron la pena máxima en prisión.

No obstante, el acusado, que tuvo que representarse a sí mismo en las audiencias judiciales ya que los abogados se negaron a trabajar con él, intentó revocar el veredicto nueve veces. A lo largo de los años, presentó una creciente colección de pruebas para respaldar su inocencia: tres testigos presenciales del crimen que afirmaron que él no era el asesino y, finalmente, otro testigo dispuesto a identificar al sospechoso alternativo.

Curtis Crosland fought for decades to clear his name. The evidence that finally exonerated him was in the Philadelphia Police Department’s and District Attorney’s files all along. He was released on June 24 after more than 30 years in prison. https://t.co/0fVGJtbkLD pic.twitter.com/Nt7Q83FvXb

