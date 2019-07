El usuario de Twitter @24LV4 ha escrito un hilo en la red social en el que desmonta una información vertida por la televisión catalana TV3 en la cual indica que los manteros de Barcelona provocan pérdidas de 130 millones de euros basándose en este estudio de PIMEC.

«Desde luego es un dato para estar a favor de perseguirlos y no dejarles vender. Pero, ¿es cierto el dato?», se pregunta el usuario. Pasamos a transcribir literalmente el hilo, no tiene pérdida.

HILO (PERDÓN)

TV3 dice que los manteros provocan pérdidas de 130 millones a los comerciantes de Barcelona. Desde luego es un dato para estar a favor de perseguirlos y no dejarles vender. Pero, es cierto el dato? Voy a investigar. https://t.co/Y3bmJSDhro — Salvador (@24LV4) 30 de julio de 2019

Dicen “la venda ambulant illegal fa que els comerciants de Barcelona perdin 130 milions d’euros cada any.” Dicen. “Segons l’últim estudi de PIMEC” Vamos a buscarlo. Mi hipótesis será que los estudios sobre impacto económico de “X”, ESTÁN HECHOS CON EL CULO

En primer lugar, extraña que ya en la web de PIMEC, ¡¡¡el impacto baja de 130 a 65 millones!!! Vaya, hemos sido engañados. Resulta que el estudio sostiene que perjudican en 65 millones a las tiendas de Barcelona y en 69 a los fabricantes que no están en BCN:Vuitton, D&G, Nike…

Bueno, impacto de 130 millones no quiere decir perjuicio de 130 millones al comercio de Barcelona, señores de TV3. Primera en la frente. Borren lo azul porque NO ES CIERTO (refiriéndose a la fotografía con el texto resaltado que aparece justo debajo de este texto). Encuentro el estudio de PIMEC, no viene firmado. Bueno, abrimos el PDF del estudio y lo analizamos.

Bien, para calcular el importe de venta dicen que han de estimar el número de manteros x el material x el precio del material x el número de días. A ver como lo hacen. Dicen que no hay censo oficial del número de manteros (vaya) pero que con datos de aquí y allá estiman 875.

875 manteros. Ni 876 ni 874. 875 es una media que hacen. Ver cuadro. En el cuadro extraña que una de las cifras usadas para la MEDIA sea tan diferente, por las fuentes, aunque equivocan el (3) cuando tendría que ser un (4), resulta que “2.000” es un dato de OK Diario.

Decía que resulta que “2.000” es una dato sacado de OK Diario. De la frase «los manteros se multiplican por 5 desde que Colau gobierna”. Ya se ve que la mayoría de años, de informaciones de diferentes medios, si hacéis una búsqueda los sitúan en picos de 600 y en mínimos de 300, pero como OK Diario dice 2.000, pues se mete esa cifra para hacer la media. Además dicen que “esto es estable todo el año”. Otra aventurada hipótesis. Se ven más ahora que en Febrero, creo. Primera cifra, 875 manteros cada día del año. OK (diario).

Segunda cifra, ¿Cuánto venden? Que dicen que es difícil saber cuánto venden. Claro, pero bueno, como hacéis un informe seguro que habéis encontrado un método científico o estadístico. Dicen que lo único que encuentran son datos de lo que requisa la Guardia Urbana.

Con esos datos, el estudio se dedica a aventurar cuánto hay en una manta. Como la Guardia Urbana requisó unos 16 objetos en una manta, otra aventuración y otra especulación.

De repente le ponen un precio de 20€ sin justificar cómo sacan la media, otra aventuración y otra especulación. Con esto van a calcular el perjucio a comerciantes, pero no dicen de donde sacan el precio medio de los productos. Increíble.

Pues ya tenemos la multiplicación. 662 manteros x 16 objetos x 20€ por 310 días de ventas de mantas llenas (no cuentan los de lluvia)= 65 millones. HAY TANTAS COSAS MAL QUE NO APROBARÍAN NI UN EXAMEN DE 6º DE PRIMARIA.

Lo primero los 320€. Lo curioso es que se sacan de la manga que eso son las ventas diarias. No explican por ninguna parte el porqué. Inexplicablemente, aventuran que en la manta hay unos 320€, y que lo venden todo cada día. Cada día vacían la manta. Igual gafas que bolsos.

Cada día, según PIMEC cada mantero, vacía su manta y a las doce no le quedan ni unas gafas. Al día siguiente vuelven a llenar la manta y la vuelven a vender íntegra. Muy aventurado. Además, sostienen que eso pasa todos los días, sea Agosto o Febrero. Muy aventurado.

Por otra parte, sostienen que esos 65 millones de ventas que hacen los manteros, suponen directamente que no se compran esos productos en comercios de Barcelona, que si no hubiese manta, la gente iría a comprar bolsos falsos de 20€ al comercio km0 ¿?¿?

Vamos, que su estudio es una especulación sobre que los casi mil manteros inexistentes, venden cada día una manta entera de bolsos valorados en 320€, igual en Febrero que en Agosto. Espero que hayan cobrado poco a PIMEC, la verdad. No me gusta que engañen a la gente.

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.