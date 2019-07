Vídeo | Abascal: «Me gusta el campo y la naturaleza. Si el cambio climático es por acción del hombre es algo que desconozco»

Santiago Abascal, ha sorprendido en su entrevista en Espejo Público de Antena 3 con Susanna Griso por una declaraciones que ha hecho sobre el cambio climático.

Durante su charla, en un espacio de preguntas cortas, el presidente ultra ha reconocido que le apasiona «el campo«, pero que desconoce las causas científicas del «cambio climático«.



“Díganos qué hace usted, particularmente, a diario para luchar contra el cambio climático. Su pequeño granito de arena”, ha preguntado Griso.

“Yo desconozco las cuestiones científicas y he de reconocer que no estoy en ese debate. Me gusta mucho el campo y la naturaleza y tengo una preocupación con la conservación”, respondido Abascal. “El debate del cambio climático, si es un cambio natural o si es un cambio que obedece al ser humano… pues es algo que desconozco realmente”, ha sentenciado.

Las respuesta del líder del partido de ultraderecha, carente de sentido alguno, ha causado risas y ofensa a partes iguales, pero lo que es seguro es que no han dejado indiferente a nadie. Estas son algunas de las reacciones a las declaraciones de Abascal.

Se reconoce un ignorante aunque en realidad es un mentiroso . Sea cual fuere , no se deja en muy buen lugar el Submormal . Me gusta el campo … Que Cuñado — FCKspain (@KspainFc) 11 de julio de 2019

Como que desconoce.. sabe perfectamente que el cambio climático es el mayor negocio de las élites y grandes multinacionales para evitar el desarrollo de ciertos países y así perpetuar su poder junto a grandes potencias. — Kliment (@Kliment18747965) 11 de julio de 2019

Desconoce las cuestiones científicas dice… desconoce las científicas, las no científicas y todo lo que no sea vivir del cuento que se ha montado… — Maitane (@MaiBiliSus) 11 de julio de 2019

“¿Cambio natural…, que obedece al ser humano?” Energía solar eléctrica. ?

Medicamentos gratis pagando. ?

Comida vegana de cordero… ? (Anti)razonamientos VOX🤮👎🤮👎 — Antonio Romero Zamora (@ninopatraix) 11 de julio de 2019

