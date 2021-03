Vídeo | Ayuso y la hemeroteca: “Me parece una irresponsabilidad ir a elecciones”

Isabel Díaz Ayuso ha convocado elecciones anticipadas en Madrid para tratar de conseguir una mayoría absoluta que le haga dejar de depender de Ciudadanos y Vox. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado el decreto de disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria de elecciones anticipadas en la región para el próximo día 4 de mayo.

El vicealcalde del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, de Ciudadanos, denunció a su propio equipo de Gobierno por corrupción. Gómez presentó ante la Unidad de Delitos económicos y Fiscales supuestas pruebas contra sus socios del Partido Popular. Ese fue el inicio de un terremoto que ha acabado con la convocatoria de elecciones en Madrid, presentaciones de mociones de censura por parte de Más País y PSOE y Aguado y todos los consejeros de Ciudadanos fuera del Gobierno regional.

La coordinadora de Ciudadanos de la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, comparecía finalmente junto a Gómez para dar cuenta de la moción de censura contra el Ejecutivo autonómico que su partido ha presentado junto al PSOE. Ante la moción de censura y la amenaza de que Ciudadanos calcase la estrategia en Madrid, la presidenta madrileña ha activado un mecanismo que hasta hace poco le parecía «una irresponsabilidad».

Este jueves, el propio vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, en un enfrentamiento público con Ayuso le ha recordado lo que dijo en una entrevista en ABC: «Me parece una irresponsabilidad ir a elecciones, y eso que creo que no nos iría mal, pero no se trata de egoísmos, se trata de que los ciudadanos no están preparados para volver una y otra vez a estar en las urnas diciéndonos pónganse de acuerdo y por favor gestionen».

Ayuso quiere dejar de depender de Ciudadanos y Vox

Este miércoles, la decisión de la presidenta regional de ordenar la disolución de la Asamblea y convocar elecciones anticipadas choca frontalmente con lo que ella misma dijo hace un mes.

El día 7 de febrero, Ayuso aseguró que si convocaba elecciones durante la tercera ola la hubieran tachado de «insensata» y «tipa peligrosa», unas palabras que le ha recordado entre otros, el diputado del PSOE Daniel Viondi.

La presidente madrileña ha justificado su decisión alegando la necesidad de que la izquierda no llegue al poder: «No puedo aceptar que suban los impuestos, que entren a adoctrinar en los colegios o que ahora nos impongan cómo pensar o cómo vivir. No puedo permitir que Madrid pierda su libertad. Por eso pongo mi cargo a disposición de los madrileños».

«Hoy disfrutamos de una libertad y unos derechos que no se tienen en toda España. Esta forma de vivir a la madrileña es única», ha añadido.

En mayo de 2020 ya circulaba el rumor de unas posibles elecciones anticipadas en pleno enfrentamiento con Ciudadanos y con el Gobierno central, algo que Ayuso rechazó en una entrevista con El Mundo. Meses después se desdijo y admitió que el escenario de adelanto electoral había estado sobre la mesa.

En septiembre, volvió a sonar el rumor de un adelanto electoral y nuevamente lo volvió a negar, esta vez a través de un tuit: «Lamento que hayan contado a algunos medios mi supuesta intención de convocar elecciones coincidiendo con las catalanas. Mi única ocupación es la vuelta al colegio, reforzar la sanidad madrileña y proyectos para reactivar la comunidad que presido».

Ahora, después de la decisión tomada por Ayuso este miércoles veremos si prima su decreto o las mociones de censura presentadas por Más Madrid y PSOE y sabremos si finalmente se celebran las elecciones de las que tanto ha renegado.

