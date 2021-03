El usuario @BaixSegura ha denunciado a través de un hilo en Twitter la precariedad a la que se ha visto sometido durante su vida laboral como rider: «Acabo de terminar una jornada de 12 horas para ganar 35€, y estoy cansadísimo en Murcia pero aún me quedan 27 km en bici hasta mi casa en Orihuela. Estoy estudiando una carrera y llevo trabajando desde los 12», lamentaba este domingo.

Y continúa el hilo: «Casi todo mi dinero me lo dejo en alquiler y facturas y no me da. Le debo un pastizal a mí casera y no lo aguanto 1 día más. Llevo 5 años echando currículums y solo me ha servido para dejarme el dinero en papel».

«Lo único que pido es un horario estable, un salario digno que me permita las mínimas condiciones aunque tenga que estar todo el día trabajando».

«Tengo casi todo el grado medio de informática, estudio ciencia política, he sido profesor de inglés y valenciano extraescolar, modelo y azafato, tengo experiencia en hostelería y en mercados casi desde la infancia, he bajado sacos de escombro desde los 12».

«Manejo todo lo referente a ofimática y a organización y diseño. He desarrollado responsabilidades de dirección en diversas organizaciones y cofundado algunas».

«Y sobretodo cualquier duda sobre mí profesionalidad la resuelves imaginándome aquí bajo la lluvia regresando a casa 27 km con las zapatillas rotas y el estómago vacío. Mataría por hacerlo lo mejor posible en cualquier otro sitio».

«He ido varias veces al hospital por trabajar y no he cobrado nunca más de 300 € en un mes. No sé cuánto sería capaz de dar de mí mismo al cambio de una estabilidad económica mínima, pero sé que es mucho».

«Si merece la pena no tengo problema en trasladarme a cualquier punto del sur de la provincia de Alicante y norte de la de Murcia accesible desde Orihuela».

Y concluye:

Muchas gracias por lograr tu magia, Twitter #MeRindo pic.twitter.com/mjGV02Aqfz — Lleialtat no és submissió 🏚️ (@BaixSegura) March 7, 2021

Riders X Derechos y el vídeo de un día de trabajo como rider

En el sector de reparto de comida a domicilio, el colectivo estatal Riders X Derechos lucha contra la precariedad y explotación que generan plataformas digitales como Glovo o Deliveroo. Felipe Diez Prat, sociólogo, exrepartidor y miembro de Riders X Derechos y UGT, contaba hace solo unos meses en esta entrevista cuál es la situación actual de los repartidores y explicaba de qué forma les ha afectado la pandemia y cuáles son las principales reivindicaciones y líneas de actuación de la plataforma sindical.

Diez Prat explicaba que hay mucha diferencia entre lo que espera del trabajo y la realidad, ya que la mayoría no sabe qué significa ser autónomo, ni qué riesgos ni qué condiciones impone esa figura en este país. Según señala, las empresas solo te dicen que ser autónomo te va a permitir trabajar con flexibilidad y ser tu propio jefe e incluso incluso te recomiendan una agencia para hacerte autónomo. Estar dispuesto a pagar por trabajar, eso es ser autónomo en la mayoría de nuestros casos.

A su juicio, el objetivo en el caso de las empresas que operan mediante plataformas digitales no es generar estabilidad sino revolucionar un sector del mercado, cambiar la manera en la que hacemos ciertas cosas: ver películas, pedir comida a domicilio, pedir taxis, que se hagan préstamos…

«Los repartidores son autónomos, “socios colaboradores”, les dicen. Han generado todo un lenguaje para esconder la relación laboral: ya no hay trabajadores, hay colaboradores; ya no hay salarios, hay ingresos competitivos… La protección jurídica es la misma que tienen los autónomos, son su propia empresa», ha explicado.

Entrevista al cofundador de Glovo

La plataforma sindical de Riders que lucha por unas condiciones laborales dignas, Riders x Derechos, ha rescatado un vídeo de una entrevista de 2018 realizada al cofundador de Glovo, Sacha Michaud, por Itnig, un grupo de inversión especializado en crear ‘start-ups’, que ha publicado a través de su cuenta de Twitter.

«En nuestro sector muchos siguen el mismo modelo porque tiene todo el sentido, en el sentido de la flexibilidad que está buscando este perfil de persona, que se puede conectar cuando quiera y hacer los pedidos que quiera y sacar los pedidos que quiera y además pagar por pedido», señala.

«Yo creo que también es una tendencia, fuera de Glovo y fuera de esto es una tendencia en la sociedad de que queremos más flexibilidad, que no queremos jefes», continua Sacha Michaud.

Y zanja: «Sería maravilloso que un Glover podía estar en Milán y decir quiero vivir en Barcelona 3 meses y venir a Barcelona y trabajar de Glover y luego: ‘Ah! pues voy a Lisboa’ e ir y poder vivir en diferentes ciudades, vivir la experiencia y sin hacer un gran esfuerzo porque ya sabe cómo funciona».

Atentos a la cara de cemento que tiene el cofundador de @Glovo_ES. Pone realmente los pelos de punta escuchar todas las barbaridades que llega a decir. Este es el modelo de precariedad que nos espera si no actuamos ya. pic.twitter.com/XppTROZPYr — Riders x Derechos (@ridersxderechos) 25 de enero de 2021

Riders X Derechos difundía el pasado día 22 de enero a través de Twitter un vídeo en el que se mostraba un día de trabajo como rider y señalaba que «en 12h trabajando en Glovo ha sacado 66,97€ lo que da una media de 5,58€/h brutos. De ahí hay que descontar IRPF, cuota de autónomos, gasolina, reparación vehículo, gestoría, seguro, etc»

