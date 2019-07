Vídeo | Julio Anguita: «El PSOE no va a permitir un gobierno con Unidas Podemos. Es imposible»

Julio Anguita ha concedido una entrevista a RT en la que habla de la difícil situación en la que se encuentra encallada la política española, en la que la aparente imposibilidad de alcanzar acuerdos está amenazando la gobernabilidad de la nación.

El histórico dirigente señala en este sentido que «el pueblo ha ofrecido a los políticos un panorama de mucha pluralidad, sin mayorías absolutas«, algo para cuya gestión hace falta «paciencia, tesón y sentido de proyecto futuro«.

Anguita está convencido de que «el PSOE no va permitir un gobierno donde esté Unidas Podemos, porque es imposible«, para lo cual aduce varias razones: «La primera es que no se lo va a permitir la Unión Europea (UE); en segundo lugar no se lo va a permitir el IBEX 35, los poderes económicos«.

Preguntado por quién detenta realmente el poder en España, Julio Anguita responde con suma claridad, en dos sencillos trazos: «En política económica la UE, en connivencia con el capital financiero español, con la Banca«, indica. «En política exterior, EE.UU., más que la propia OTAN, o más que la UE», concluye, poniendo como ejemplo lo que considera «un hecho vergonzoso»: «El reconocimiento a un golpista en el caso de Venezuela se hace por imperativo de EE.UU.«. «Eso implica que en la política española no manda el Gobierno español: mandan otros«.

