Vídeo | La hipocresía de Inés Arrimadas: «Dijimos que no nos sentaríamos a negociar con Vox, pero a hablar sí»

Inés Arrimadas ha sido entrevistada en en El Objetivo de La Sexta donde ha destacado que con los pactos tras las elecciones «lo importante es ser útil para los ciudadanos» formando «gobiernos nuevos muy buenos con medidas nuevas«.

Sobre Vox, la portavoz de Cs ha tirado de hipocresía al insistir que han cumplido su palabra: «Dijimos que no nos sentaríamos a negociar con Vox, pero a hablar sí y eso hemos hecho«.

La temible hemeroteca resalta la palabras del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas: “Vamos a formar gobiernos centrados y moderados, no va a haber una mesa a tres con PP y Vox”. Estas declaraciones evidencian las contradicciones en las que vuelve a caer el partido naranja, que, como siempre, se arrima al sol que más calienta.

Pero no hace falta retroceder tanto. Hace una semana, el diputado y coordinador del órgano negociador de Ciudadanos, José María Espejo, insistía en que «Vox no estaría en ningún gobierno«. «Hemos dicho que no negociaremos gobierno con Vox y mantenemos los mismos criterios«, dijo.

Según La Razón, que cita fuentes del PP, se habrían ofrecido a los de Santiago Abascal tres Concejalías de distrito, de las doce que gestionará el PP, así como la presidencia de alguna empresa pública como Calle 30 para garantizar su apoyo. Ciudadanos, junto con el Partido Popular, han abierto la puerta de Madrid a la ultraderecha, pero parece ser que no ha hecho falta sentarse a negociar, solo con hablar al acordado todo. Nos toman por tontos.



