El Ayuntamiento de Madrid ha cancelado un concierto del cantautor Luis Pastor y de su hijo, Pedro Pastor, previsto para el 8 de septiembre en las fiestas de Aravaca y programado por el Gobierno anterior, liderado por Manuela Carmena.

Sin embargo, la delegada de cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, echa balones fuera y no asume responsabilidades declarando que lo «desconocía«, hecho que la pone en peor posición incluso. «No es mi área, no es mí área«, repite nerviosa ante las preguntas de los periodistas.

Lavy indica que la cancelación del concierto ha sido decidida por la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca, que preside a concejal del PP Loreto Sordo, mientras que en en el área de Cultura, Turismo y Deporte no «comparten el cambio».

Andrea Levy no sabe ni dónde meterse cuando le preguntan por la censura a @luispastor52 y @PedroPastorG. Menudo papelón lleva. Yo como extremeña también me siento censurada. pic.twitter.com/CJlNEtTiW4 — Marta (@1Eme_) 1 de agosto de 2019

Desde la llegada al poder del actual equipo de gobierno municipal, ya son dos los conciertos que han sido cancelados en Madrid. El primero de ellos fue el pasado 4 de julio, cuando se alegó como motivo de la suspensión del concierto de Def con Dos que su cantante, César Strawberry, había sido condenado por enaltecimiento del terrorismo. Sin embargo, más allá de la capital, otros ayuntamientos del PP también han anulado diferentes actuaciones a raíz del cambio de gobierno, siendo el caso de Oviedo, el más destacado. En la capital asturiana se cancelaron más de una veintena de conciertos como el de Rozalén o Luz Casal, entre otros.

