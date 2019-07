Vídeo | Los gestos de Arrimadas desde su escaño durante la sesión de investidura

Inés Arrimadas vuelve a ser noticia por su arrogante actitud como ya ocurrió en la manifestación del Orgullo LGTBIQ+.

El debate de investidura de Pedro Sánchez ha dejado muchas imágenes para el recuerdo: enfrentamientos, tensión, cansancio, aburrimiento… pero una de las situaciones que más llamó la atención fueron las caras y gestos de Inés Arrimadas desde su escaño.

La situación ocurrió cuando Sánchez llamó «chaquetero» a Rivera y le pidió que no llame «fascistas» a las feministas y al colectivo LGTBI. «Para ustedes todos son fascistas: las feministas, los manifestantes del Orgullo, el PSOE. Eso sí, nada de etiquetas a la extrema derecha, como dice la propia Inés Arrimadas. Todos son fascistas, menos la extrema derecha. A mí no me gusta poner etiquetas, pero esta vez sí lo haré. Su etiqueta es reversible, como las chaquetas«, indicó el presidente en funciones.

La diputada de Ciudadanos no pudo disimular sus pensamientos y mostró con sus gestos y expresiones faciales la disconformidad con lo dicho por el presidente del Gobierno en funciones.

La diputada de Ciudadanos no pudo disimular sus pensamientos y mostró con sus gestos y expresiones faciales la disconformidad con lo dicho por el presidente del Gobierno en funciones.

La bajuna de Jeré — ★★ Lolito el piconero ★★ (@lolitobernal) July 23, 2019

Y luego dice el facherío que la Montero es choni…..èsta no habrá currado en un supermercado,pero verdulera es un rato. — Ana a secas. (@toled_ana) July 23, 2019

No me quiero ni imaginar a esta señora el día que no pareja la deje a medias — Míster despiste (@MisterDespiste) July 23, 2019

Entre el color del vídeo y los gestos malévolos me recuerda a la malvada de telenovela, esa que roza la psicopatía en su afán por conseguir lo que dicta su ambición. — Alba Gardel (@Alba_Gardel) July 23, 2019

Es carne de Telecinco — escorzacarmelo (@escorzacarmelo) July 23, 2019

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.