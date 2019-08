Vox vuelve a faltar al respeto a una víctima de la violencia machista. El Ayuntamiento de Madrid ha homenajeado este lunes, frente al Palacio de Cibeles, a la víctima de esta lacra asesinada el pasado viernes en Tetuán con un minuto de silencio en el que han estado presentes representantes de todos los Grupos municipales menos de la formación de ultraderecha.

María Pilar C.P., de 49 años y natural de la localidad palentina de Paredes de Nava, trabajaba en el Departamento de Cirugía general y del aparato digestivo del Hospital de la Princesa de Madrid y era colaboradora clínica forense en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue encontrada en su domicilio de la calle Tenerife muerta, atada y con signos de violencia.

En este acto han participado, entre otros, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, la portavoz orgánica de Más Madrid en el Consistorio, Marta Higueras, y la concejala socialista Mercedes González.

«Probablemente algunos dirán que no es el día pero sí es el día, es el de la unidad de la condena«, asegura González, quien ha sido especialmente crítica contra la formación liderada por Javier Ortega-Smith que «se niega a asistir«. «Todos hemos sido convocados aquí. Probablemente algunos dirán que no es el día pero sí es el día, es el de la unidad de la condena y del basta allá. Y en el basta ya el partido que condiciona al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que gobierna desde fuera no está«, ha censurado la edil.

«Las presencias son muy importantes, pero las ausencias son determinantes. Para indicar cómo los Gobiernos se van a comprometer. No solamente hay que venir al minuto de silencio y colocarse detrás de una pancarta, hay que hacer política«, ha indicado Mercedes González.