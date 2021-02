La doble moral a veces nos juega malas pasadas y el exponerte ante los medios de forma continuada deja ver más a menudo estas deficiencias éticas. Eso es lo que le ocurrió al Youtuber de derechas y defensor a ultranza de la huida de los youtubers a Andorra, Wall Street Wolverine.

El youtuber ha realizado unas declaraciones en Twitter en las que critica las manifestaciones por la libertad de expresión y los destrozos derivados de estas. «Estos días no te dirán cuantos cánceres se podrían curar con el coste de los destrozos que está ocasionando la extrema izquierda y que van a tener que pagar todos los españoles», comenzaba diciendo el economista.

«Supongo que es prioritario gastar en que esta gente destroce las calles antes que en Sanidad. La izquierda entiende de prioridades en plena pandemia. Dinero para que niñatos destrocen las calles en vez de para sanitarios», señalaba, continuando un hilo en Twitter.

«Y todo esto con la complacencia de un Gobierno que permite que estos niñatos destrocen negocios. Como no han tenido suficiente con la pandemia ahora llegan ellos a incentivar la economía. Grandes», finalizaba.

El gran corte a Wall Street Wolverine

El corte no se hizo esperar y un tuitero con el nick @NoEncuentroNah le recordó que se podría pagar mejor la sanidad si la gente como él no hubieran huido a Andorra para no pagar impuestos en España: «Tributas en Andorra, respétate un poco», indicó.

tributas en andorra respétate un poco https://t.co/Qq78tDkN28 — wail (@NoEncuentroNah) 21 de febrero de 2021

No fue el único. El jurista Iván San Emeterio señaló al youtuber que «no hemos sufrido el cáncer en nuestra familia para tener que aguantar cómo tienes la poca vergüenza de usarlo como argumento político cuando tú mismo te has pirado a Andorra para pagar menos impuestos».

No hemos sufrido el cáncer en nuestra familia para tener que aguantar cómo tienes la poca vergüenza de usarlo como argumento político cuando tú mismo te has pirado a Andorra para pagar menos impuestos. https://t.co/QVZUJQlVOm — Iván San Emeterio (@ivansanemeterio) 20 de febrero de 2021

