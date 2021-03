Yolanda Díaz sobre las infantas y su vacunación: “Es muy desagradable, muy feo”

Este martes, El Confidencial publicaba en exclusiva que las infantas Elena y Cristina se han vacunado contra el coronavirus en los Emiratos Árabes aprovechando un viaje para ver a su padre, Juan Carlos I. También el rey emérito se ha puesto ya la vacuna del covid-19 en ese territorio, al igual que el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, que también se la ha puesto con la excusa de una visita al monarca.

Por lo tanto, a excepción de Juan Carlos I, tanto las Infantas como Sanz Roldán se habrían saltado la lista de la espera de la vacuna de España por la que habrían tenido que esperar semanas para ponérsela.

El Confidencial ha preguntado a la Casa del Rey sobre esta información pero fuentes de la Zarzuela han señalado que es un asunto que no les concierne y han recordado que las infantas Elena y Cristina no forman parte desde 2014 de la familia real. Tampoco las infantas han querido realizar ningún tipo de comentario al respecto.

«Lo mismo que esta Casa no se ocupaba de las infantas Pilar y Margarita cuando el Rey era don Juan Carlos. Habrá que preguntarles a ellas. El Rey no es responsable de los actos de sus hermanas. Y tanto don Felipe como doña Letizia y sus hijas se vacunarán cuando les corresponda», aseguró un portavoz de la Casa del Rey.

Yolanda Díaz exige ejemplaridad en los representantes públicos

Quien sí se ha manifestado ha sido la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha calificado el hecho de «muy desagradable, muy feo» y ha lamentado que ofrece una «imagen muy mala» para España. «Las personas que ostentan algún tipo de representación debemos ser ejemplares, ha defendido Díaz, que ha pedido que todos «seamos iguales» y que «cumplamos las normas».

Gabriel Rufián ha sido especialmente crítico. Citando la exclusiva sobre las infantas de El Confidencial, el político catalán señaló que » Y a ver como lo rotulas que te despiden y a ver cómo lo tuiteas que te denuncian y a ver como lo rapeas que te encarcelan», en una clara referencia a falta de libertad de expresión expuesta tras el encarcelamiento de Hasél»

Podemos tampoco ha tardado en reaccionar y ha escrito en su perfil de Twitter: «Las infantas Elena y Cristina aprovechan su visita al rey huido para vacunarse. Su privilegio por encima del pueblo al que dicen representar. Los que siguen sosteniendo que la imagen de la democracia española sale fortalecida con nuestra monarquía, se lo tienen que hacer mirar».

«Con dinero público. Visitando a un fugitivo que huyó de España por haber defraudado. Vacunándose por encima de cualquier compatriota y de cualquier consideración. Son el mejor ejemplo de lo que España debe dejar atrás», publicaban en un mensaje anterior.

Por su parte, el portavoz de la UP en el Congreso de los Diputados Pablo Echenique ha manifestado que: «La única forma de que una institución antidemocrática como la monarquía pueda durar en el tiempo es que sus miembros sean ejemplares. En España, no solamente no lo son. Es que, además, hacen ostentación permanente del privilegio jurídico y económico, acercando así la república».

Además, Echenique no ha dejado escapar la ocasión para relacionar al jefe del Estado como el comportamiento de su familia: «ÚLTIMA HORA: El rey Felipe, la reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía no matan elefantes, no se han fugado a una dictadura árabe, no tienen tarjetas black a nombre de testaferros, ni sociedades offshore, ni cuentas en Suiza y no han intentado defraudar 5 millones a Hacienda».

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha calificado el hecho como una falta de respeto a nuestro país: «A Emiratos Árabes Unidos a visitar a tu padre fugado y a vacunarte antes de la cuenta. Como cualquier otro español, vamos. Es una falta de respeto a nuestro país. Otra».

Además, Errejón ha anunciado que su grupo registrará una pregunta en el Congreso dirigida al Gobierno y exigirá explicaciones. «La comisión que propusimos sobre los que se saltaron la cola en la vacunación debe servir para esto», ha defendido.

Y es que esta situación de falta de ejemplaridad de la Casa Real ha colmado la paciencia de ciudadanos y ciudadanas y de la clase política más concienciada y así lo han demostrado en redes sociales.

